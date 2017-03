Fenomen astronomic spectaculos. Vezi în ce perioadă va avea loc

Fenomenul apare de două ori pe an, primăvara și toamna. Lumina zodiacală apare primăvara, după amurg, ca o piramidă strălucitoare, și poate fi urmărită de-a lungul eclipticii. Toamna, ea apare pe cerul de dimineața. Lumina zodiacală este cauzată de particulele de praf interstelare care se reflectă în lumina solară. În sistemul solar se află cantități importante de praf, rămas de la formarea sistemului solar, apărut în urma coliziunilor între asteroizi sau eliberat de nucleul cometelor, cu mai bine de cinci miliarde de ani în urmă. Explicația a fost dată încă din 1683 de către Giovanni Domenico Cassini. Unde și când poate fi văzută lumina zodiacală Acest mare nor de praf în care se scaldă toate planetele, reflectă lumina Soarelui și, dacă se observă din anumite unghiuri poate fi văzut chiar cu ochiul liber. Fenomenul va fi vizibil timp de o oră după ce a apus Soarele, în perioada 14 – 28 martie 2017. Caută lumina zodiacală spre vest, iar cu cât cerul este mai întunecat, cu atât ai șanse să o vezi mai bine. Lumina zodiacală are renumele de a fi greu de observat. Pentru a o vedea ai nevoie de un loc lipsit de lumini artificiale, departe de orașele mari. Cel mai bine este să alegi o noapte în care Luna nu se află pe cer, scrie unica.ro.

