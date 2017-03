Președinții Rusiei și Turciei spn că vor coopera pentru a pune capăt războiului din Siria

12:47

Ministrul georgian al integrării europene şi euro-atlantice, Victor Dolidze, susţine că ţara sa continua să creadă în perspectivele Parteneriatului Estic, în ciuda criticilor care i se aduc şi a eşecurilor în reformele europene înregistrate de unele state care fac parte din acest parteneriat. Declaraţia a fost făcută Europei Libere în timpul unei întrevederi la Tbilisi cu un grup de jurnalişti moldoveni. Victor Dolidze mai spune în interviul cu corespondenta noastră că Georgia, Republica Moldova şi Ucraina ar trebui să se unească şi să abă un mesaj comun la viitorul summit al Parteneriatului, pentru a profita din plin de oportunităţile oferite de el. Europa Libera: Aţi spus că Moldova, Georgia, Ucraina trebuie să se pregătească împreună, cât mai bine cu putinţă, de summit-ul din noiembrie al Parteneriatului Estic. Dar credeţi în perspectiva acestui parteneriat, având în vedere că l-am auzit chiar şi pe Štefan Füle, care în momentul lansării acestei initiative era comisar european pentru extindere şi politică europeană de vecinătate, spunând că e iluzoriu să se creadă că o ţară se poate europeniza cu adevărat, dacă nu i se dă o perspectivă de aderare la UE? Victor Dolidze: „Desigur că şi ţara mea, şi şi ţara dvs. aspiră la aderare. Dar ce înseamnă aderarea la UE? Asta nu este o dogmă. Aderarea înseamnă în primul rând beneficii concrete - economice şi politice. Anume acest lucru trebuie înţeles şi explicat oamenilor. Este contraproductiv să vorbim acum despre anumite termene concrete. Ceea ce trebuie să facem cu adevărat e să ne temperăm aşteptările. Pentru că atunci când aşteptările sunt mai mari decât e cazul, urmează neapărat decepţiile. Şi Georgia, şi Republica Moldova am trecut prin asta. Ideea Parteneriatului Estic este în realitate minunată. Din păcate, nu toate statele au avansat cu aceeaşi viteză. Georgia, Republica Moldova, Ucraina au avansat, dar nu toate statele au făcut asta. În perspectiva summit-ului care se apropie, noi am transmis deja la Bruxelles un document în care am indicat cum vedem noi viitorul cooperării în cadrul acestui parteneriat. Cred cu tărie că se poate profita în continuare de această iniţiativă. Până atunci, trebuie să ne facem temele pentru acasă. Georgia are deja un program de asociere pe anii 2017 -2020. Sperăm să-l putem realiza cu succes. În paralel, discutăm cu colegii noştri din Republica Moldova, din Ucraina şi ne gândim împreună ce mesaj comun să avem la acest summit. Am fost recent în Statele Baltice, vom vizita şi Ţările Vişegrad; împreună trebuie să ne gândim cum să ne pregătim de acest summit, ce paşi să întreprindem ca să convingem partenerii noştri să continue să ne sprijine. Sunt încă suficiente programe care pot să ne ajute, pot să ne permită să ne strângem cooperarea cu UE.” Europa Libera: În Georgia nu există partide care ar opta pentru aderarea la Uniunea Euroasiatică. În cazul Republicii Moldova, însă, situaţia e alta. Cum înţelegeţi de aici, din Georgia, de ce după opt ani de integrare europeană la prezidenţiale a învins un preşedinte pro-euroasiatic? Victor Dolidze: „Într-adevăr, în Republica Moildova e o situaţie mult diferită de cea din Georgia. Din păcate, în Moldova forţele pro-europene nu au fost capabile să se consolideze. Şi oamenii au făcut alegerea. Trebuie să respectăm această alegere. Dar, totodată, trebuie să lucrăm mai mult la consolidarea forţelor democratice, să lucrăm la pe interior la reforme. Şi asta va aduce la rezultatul dorit.” Europa Libera: Cum spun analiştii, totul ce e iraţional în politica mondială, în tendinţele actuale de la nivel european, mai degrabă sau mai târziu se va trece. Dar ce să facă state ca al Dvs., ca Republica Moldova, ca Ucraina în aceste perioade dominate de iraţional? Victor Dolidze: „Nu ne rămâne nimic altceva decât să lucrăm, să lucrăm, să lucrăm. Siutuaţia în lume e complicată. Nu am iluzii că vom fi feriţi de dificultîţi. Brexit-ul e o provocare imensă, apoi vin alegerile în Germania, Franţa, Bulgaria. Totul pare în ceaţă. Dar, dacă e să ne uităm la istoria Europei, să privim cu atenţie prin ce a trecut, trebuie să ne păstrăm optimismul. Este un fenomen temporar, care poate fi depăşit. Brexit-ul e o provocare, dar el s-a produs inclusiv din cauza dificultăţilor interne din Marea Britanie, dificultăţile cu Scoţia, Islanda, dificultăţile sociale şi economice… Nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe propriile probleme. Trebuie să ne ocupăm de problemele mediului ambiant, să ne dezvoltăm economiile, să le desprindem de modelul sovietic şi să le apropiem de modelul european.” Europa Libera: O întrebare legată de transformările din sistemul de securitate. Nu aveţi impresia că toată lumea parcă aşteaptă ca Rusia însăşi să renunţe la politica sa expansionistă, că această politică de descurajare promovată de NATO e prea puţin? Victor Dolidze: „Rusia e o problemă globală. Ar fi logic pentru ea să-şi dorească o Moldovă stabilă şi prosperă, la fel o Georgie şi o Ucraină stabile. Toată lumea încearcă să o convingă că asta ar fi în beneficiul ei, dar actualul regim de la Kremlin procedează exact invers. Totuşi, eu cred că ceea ce face Rusia, cel puţin în Osetia de Sud şi Abhazia, se va întoarce ca un bumerang împotriva ei. Ştiţi probabil că recent au fost închise încă câteva puncte de trecere din aceste teritorii ocupate în restul Georgiei: se despart familii, se fură oameni, se ocupă noi teritorii... Nimic din toate astea nu e în folosul Rusiei, dar ea continuă. Nu ne rămâne decât să folosim răbdarea noastră strategică. Din păcate, altceva decât să ne înarmăm cu răbdare nu ne rămâne. Pentru că nu putem să ne schimbăm vecinul. Nu ne rămâne decât să aşteptăm punctul final.”