(VIDEO) Proteste violente în Coreea de Sud după destituirea președintei pentru corupție

15:47

Polițiștii de frontieră de la Ungheni au descoperit un automobil plin cu țigări de contrabandă. Mașina, cu numere de înmatriculare lituaniene, era încuiată și abandonată la 50 de metri de râul Prut.