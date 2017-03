Cumperi fructe și legume congelate: Iată cât de nutritive sunt

15:27

Zeci de câini morți au fost depistate la o gunoiește de la marginea orașului Cahul. Hoiturile au fost amestecate cu gunoi (crengi, hârtie, pământ) și au fost aruncate la depozitul de gunoi din apropierea com. Lebedenco, raionul Cahul.