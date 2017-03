Cantină socială, deschisă în Ceadâr-Lunga

14:58

Oportunități de dezvoltare pentru IT-ști — (FOTO) Un nou spațiu de coworking destinat specialiștilor din domeniul IT a fost deschis, ieri, la Chișinău. Amplasat în sect. Botanica al capitalei, spațiul comun de lucru a fost creat cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei, și poartă denumirea de „404 Not Found”. Noul spațiu de coworking le oferă freelancerilor, specialiștilor IT și programatorilor specializați în cloud computing oportunități de cooperare cu parteneri străini, încurajează actorii de pe piață să colaboreze și să creeze start-upuri ce au rolul de a exporta servicii IT calitative. Daniel Thomson, șeful Secției creștere economică, USAID Moldova: „Noul spațiu aliniază R. Moldova la trendurile internaționale din domeniul IT și implicit o plasează pe harta mondială a celor mai atractive destinații IT din întreaga lume. Aici tinerii specialiști și start-upurile IT vor descoperi noi oportunități de dezvoltare, iar cel mai important vor munci pe cele mai importante piețe externe de aici, de acasă.” Noul spațiu de coworking este o încăpere comună de birouri, care poate fi folosit de mai mulți antrepenori și profesioniști independenți, fiind însă extrem de atractiv pentru freelanceri, persoanele care călătoresc mult sau companiile care se află la început de cale. Incinta va găzdui trei săli de conferințe, o bucătărie dotată, două băi și un spațiu de coworking capabil să găzduiască 50 de persoane. Vladimir Ursu, director„404 Not Found”: „Planificăm să organizăm diferite evenimente, training-uri și team building-uri pentru a crește calificarea membrilor comunității în tehnologiile inovatoare de Cloud Computing și programare.” Detalii despre noul spațiu de cowoking găsiți pe 404.md Domeniul IT din R. Moldova a înregistrat o creștere de 20 de ori a exporturilor de servicii IT, în ultimii 12 ani. Industria TIC constituie 7% din PIB-ul R. Moldova, angajează peste 20.000 de persoane, dintre care 10.000 – în IT, și oferă unele dintre cele mai mari salarii pe economie. Sursă: RTR Moldova Record Oportunități de dezvoltare pentru IT-ști — (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.