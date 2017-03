Activistul anti-Kremlin rus Ildar Dadin arestat din nou la Moscova

12:37

Arnold Schwarzenegger își planifică revenirea în viața politică și ia în calcul să candideze pentru un loc în Senat, în calitate de independent, ceea ce i-ar permite să ducă la nivelul următor disputa cu președintele american Donald Trump, relatează publicația Politico, citând surse din cadrul comitetului din California al Partidului Republican. The post Arnold Schwarzenegger ia în calcul revenirea în politică, pentru a-i face opoziție directă lui Trump appeared first on Independent.