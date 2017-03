Granturi de circa 18 mii de euro: Mai mulţi antreprenori din Republica Moldova au obţinut fonduri europene

10:57

Preşedintele Igor Dodon a semnat astăzi Decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, într-o nouă componență. Acesta este compus din 13 persoane în care au fost incluse persoane care, potrivit legislației în vigoare, fac parte, din oficiu, din acest for, precum și persoane din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. După cum a declarat în cadrul campaniei electorale de anul trecut, şeful statului nu a inclus în noua componenţă a CSS liderii partidelor politice, aşa cum a fost pe parcursul mandatului lui Nicolae Timofti. The post Igor Dodon a semnat Decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate. Cine sunt noii membri ai CSS appeared first on Independent.