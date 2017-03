Reținut pentru contrabandă cu narcotice în proporții deosebit de mari — (FOTO/VIDEO)

08:37

460 de mln. de lei, repartizați agricultorilor Peste 460 de milioane de lei sub formă de subvenţii pentru anul 2016 au ajuns deja în buzunarele agricultorilor. Jumătate din sumă a fost achitată de la începutul acestui an. În acest sens, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a executat aproximativ 3700 de cereri. În perioada următoare, în contul fermierilor vor fi trecute și celelalte subvenţii restante în valoare de 105 milioane de lei. Fondul de subvenționare a agricultorilor pentru acest an este de 900 de milioane de lei, cu 200 milioane lei mai mare faţă de anul trecut. Sursă: publika.md Record 460 de mln. de lei, repartizați agricultorilor apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.