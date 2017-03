Cei dornici de adrenalină pot beneficia de serviciile unei companii de taxi pe motocicletă

08:27

Sezonul 7 din serialul „Urzeala Tronurilor" va avea premiera pe data de 16 iulie, a anunțat, joi, HBO. De asemenea, a fost publicat un clip de promovare care în doar o oră a fost vizualizat de trei milioane de oameni pe pagina oficială de Facebook a serialului.