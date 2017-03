Poveștile lui Creangă și poeziile lui Eminescu acum și în varianta electronică

20:07

„În general, nu am fost niciodată la o petrecere în pijamale. Am venit să mă inspir. Fetele mi-au spus că vor o petrecere în pijamale de ziua lor. Am zis „da”, dar mi-am dat seama că nu știu ce e. Am înțeles astăzi că e o cuconadă de fapt, foarte lejer, dress code-ul spune să […]