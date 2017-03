(FOTO) Armata chineză, ultrasofisticată: Avionul invizibil este vârf de lance

09:17

Premierul britanic Theresa May i-a avertizat joi pe omologii săi europeni că Regatul Unit nu va continua să livreze „sume mari" pentru bugetul UE după Brexit, reiterându-și voința de a declanșa procedura de separare până la sfârșitul lunii, potrivit AFP.