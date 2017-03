(VIDEO) PLATONIADA: Ședința de judecată în cazul lui Platon, amânată pentru 14 martie

12:27

„Biroul Sberbank din New York a angajat într-adevăr Podesta Group. Contractarea de consultanți externi este o o parte a practicilor noastre standard în afaceri”, precizează oficialii Sberbank, relatează Karadeniz Press. Tony Podesta ar fi făcut un lobby activ pe lângă decidenții americani pentru anularea a unei bune părți a sancțiunilor anti-rusești în sectorul bancar. În particular, Podesta a reprezentant interesele Sberbank, serviciu pentru care a fost plătit cu 170.000 de dolari americani. Podesta ar fi aranjat pentru acești bani cel puțin două întâlniri între reprezentanți ai Sberbank și oficiali americani din cadrul Departamentului de stat, potrivit declarațiilor Elenei Teplitskaya, președintele comitetului de conducere al Sberbank. Europa de Est, printre zonele favorite Numai în 2016, firma lui Podesta a primit circa 24 de milioane de dolari, o mare parte dintre aceștia de la guverne străine. În august 2016, FBI şi procurorii Departamentului de Justiţie anchetau posibilele legături de corupție ale unor consultanţi politici americani, cu Partidul Regiunilor al fostului preşedinte ucrainean, Viktor Ianukovici. Printre cei vizați se aflau Paul Manafort, şeful de campanie al candidatului republican la preşedinţia Statelor Unite Donald Trump şi de Tony Podesta, fratele lui John Podesta, coordonatorul campaniei candidatei democrate Hillary Clinton. Cotidianul The New York Times a scris că Paul Manafort, şeful echipei de campanie a lui Donald Trump, ar fi primit 12,7 milioane de dolari, în mod secret, în perioada 2007-2012 pentru serviciile de consultanţă politică Partidului Regiunilor, formaţiunea fostului preşedinte prorus al Ucrainei Viktor Ianukovici. În acelaşi timp cotidianul The Washington Posta a relatat că Manafort ar fi colaborat în această perioadă şi cu Podesta Group, care ar fi primit în anii 2012-2014 1,13 milioane de dolari de la European Centre for a Modern Ukraine pentru activităţi de lobby în SUA. În prezent şi în Ucraina se derulează o anchetă pe aceste cazuri. De menționat este faptul că Podesta Group asigură consultanță și pentru Partidul Democrat din Moldova (PDM). Contractul este făcut pe un an de zile și se ridică la valoarea de 600.000 de dolari americani. Contractul a fost semnat de fostul deputat Constantin Botnari, omul de încredere al liderul PD, Vlad Plahotniuc.