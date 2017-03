Ședința de judecată în dosarul Platon, amânată; Procurorul a cerut timp pentru examinarea listei cu martori

08:07

Viceministrul moldovean de Interne, Oleg Babin, şeful Centrului Naţional Anticorupţie de la Chişinău, Viorel Chetaru, şeful interimar al Inspectoratului General de Poliţie (IGP), Ghoerghe Cavcaliuc, o deputată neafilitată şi adjunctul procurorului general se numără printre oficialii reţinuţi şi vizaţi de controale suplimentare pe aeroporturile din Rusia în ultimul an, relatează Deschide.md, după ce Republica Moldova a transmis o notă de protest ambasadorului Moscovei la Chişinău.