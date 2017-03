Cea mai mare bancă din RUSIA a angajat pentru lobby firma americană Podesta Group, cea care face PR-ul și pentru PD

16:57

Taur. Prima intalnire cu un Taur poate fi ceva calm si personal. O masa la restaurant sau ceva gatit si servit acasa ar putea fi idei bune. Orice intalnire intima si lipsita de evenimente complicate va fi un real succes. Gemeni. La prima intalnire evitati sa mergeti la un concert sau la un film. Pentru ca la prima intalnire cu aceasta zodie va dori sa iti cunoasca mintea. Vrea sa vorbiti, sa te cunoasca mai bine, pentru a afla daca sunteti compatibili. Asa ca, daca nu li se ofera aceasta sansa, vor fi frustrati. Rac. Fara surprize prea mari si nimic haotic. De preferat este sa mergeti undeva unde nu sunt prea multe persoane. Racii sunt introvertiti si nu le plac locurile noi. Daca au mentionat locuri in care au mai fost sau lucruri care le plac, atunci te poti folosi de aceste informatii pentru a organiza ceva la prima intalnire. Leu. Puteti merge la restaurant sau il/o poti face sa se simta rasfatat/a. Le place sa fie in centrul atentiei, iar asta include situatii in care sunt serviti de chelneri sau cand sunt rasfatati cu un masaj. Daca ti se par lucruri prea intime pentru prima intalnire, atunci suna bine si o intalnire la o galerie de arta sau la o degustare de vinuri. Fecioara. Prima intalnire va fi ceva ce vei organiza tu pentru Fecioara. Trebuie sa fie o experienta naturala. Spre exemplu, ati putea merge in aer liber. Un picnic intr-o zona rurala sau un concert in aer liber ar putea fi alegerile ideale. Te va judeca fara sa isi dea seama in functie de cum va decurge prima intalnire. Balanta. Trebuie sa fie ceva elegant si de calitate. Fara fast food sau bowling. Balantele iubesc muzica, arta si mancarea. Asa ca, daca la prima intalnire veti merge la un concert, la o galerie de arta, apoi veti servi un fel de mancare pe placul sau, atunci intalnirea va fi un succes. Scorpion. Intensitatea este cheia succesului. Puteti purta discutii profunde despre lucruri importante, sau ati putea merge la un concert sau la un film emotionant despre care veti putea vorbi la final. Bineinteles, Scorpionilor le place sa fie rasfatati, insa compatibilitatea emotionala si conexiunea sunt foarte importante pentru ei. Sagetator. O experienta culturala ar putea fi o idee buna pentru prima intalnire cu un Sagetator. De asemenea, diversitatea este apreciata de acest semn zodiacal. Fie ca mergeti la o degustare de vinuri, sau veti opta pentru muzica live, ori pentru echitatie intr-o zona rurala, ar putea fi o intalnire pe placul Sagetatorului. Capricorn. Spontaneitatea nu il va impresiona pe Capricorn. Daca nu considera ca depui efort pentru prima intalnire, atunci nu te va lua in serios. O prima intalnire cu acest semn zodiacal nu trebuie sa te coste muti bani, insa trebuie sa investesti timp si idei. Varsator. Este posibil ca prima intalnire sa nu decurga conform planului. Asta pentru ca Varsatorii sunt imprevizibili si ti-ar putea schimba planurile. Insa lucrul acesta nu inseamna ca nu trebuie sa depui un efort cat de mic pentru a organiza intalnirea. Dar accepta ideea ca Varsatorului ii place aventura si, de asemenea, te-ar putea implica in anumite activitati de grup. Pesti. Prima intalnire trebuie sa fie una romantica. De asemenea, trebuie sa ii arati ca ai tinut cont de ceea ce ii place si de ceea ce ii displace. Sunt firi artistice, deci o intalnire care implica muzica sau orice forma de arta este perfecta. Nu le place sa fie in centrul atentiei, asa ca ai putea tine cont de lucrul acesta cand te gandesti la prima intalnire, scrie teotrandafir.com.