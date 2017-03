12 persoane au încercat să treacă ilegal frontiera în ultimele 24 de ore

17:47

După ce un om nevinovat a stat mai bine de cinci ani în pușcărie fiind acuzat de dublul omor de la Durlești care a avut loc în 2011, astăzi, procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a suspendat din funcție procurorul care s-a ocupat de caz.