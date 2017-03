Radu BRAGAREA a fost numit Membru Directorat, responsabil Operatiuni in cadrul ERGO Asigurari de Viata

13:12

Lipsa educatiei financiare este una dintre problemele cu care se confrunta nu doar Romania, ci intreaga lume, iar acest lucru se reflecta direct asupra modului in care fiecare dintre noi percepe riscul de a nu economisi suficient pe durata vietii active. Acesta a fost subiectul dezbatut saptamana aceasta, la RFI, in cadrul emisiunii "Ora de Risc", editie ce i-a adus fata in fata pe Radu CRACIUN, CEO-ul BCR Pensii, si Sergiu COSTACHE, Presedinte PRIMM Asigurari & Pensii.