Pelerinaj politic la Moscova: Erdogan, Netanyahu și Gabriel, întâlniri cu Putin

17:07

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat într-o conferință de presă că adjuncții săi vor fi Mircea Roșioru, Igor Popa și Iurie Garaba. Harunjen a propus candidaturile Consiliului Superior al Procuror iar acesta a acceptat. The post Procurorul general și-a desemnat adjuncții: Unul din ei este implicat în dosare răsunătoare, inclusiv „7 aprilie” appeared first on Independent.