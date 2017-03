Premierul Pavel Filip solicită autorităților mobilizare maximă în pregătirea pentru ședința Consiliului de Asociere RM – UE

14:57

Posibilitățile asigurării unei colaborări sustenabile dintre Republica Moldova şi Forul Economic Mondial de la Davos (WEF), au fost puse în discuţie astăzi la întrevederea Prim-ministrului Pavel Filip cu Directorul executiv al WEF, Philipp Rosler. Premierul a menţionat că Republica Moldova este interesată într-o relație consolidată cu Forumul Economic Mondial. ”Aș dori să aducem Republica Moldova în vizorul marilor actori politici şi economici globali și să atragem cât mai multe investiții străine în ţară”, a spus Pavel Filip. În context, şeful Executivului a informat despre măsurile luate de Guvern pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, cum ar fi: reducerea numărului instituţiilor de stat cu funcţii de control, astfel, controalele devenind previzibile şi mai transparente, micşorarea numărului de acte permisive pentru activitatea agenţilor economici, asigurarea unei platforme permanente de comunicare dintre stat şi mediul de afaceri pentru eliminarea constrângerilor existente. Premierul a specificat că în prezent Republica Moldova are încheiat un Acord cu FMI, care reprezintă un certificat de încredere pentru ţară, a reuşit deblocarea finanţării din partea Băncii Mondiale şi a UE. „Guvernul are o agendă de reforme ambiţioase şi îşi propune ca anul 2017 să devină un an al construcţiei şi dezvoltării”, a subliniat Pavel Filip. În acest sens, Prim-ministrul a spus că Republica Moldova doreşte să înveţe din cele mai bune practici mondiale şi să adapteze reţetele de succes în lume la realităţile din ţara noastră. La rândul său, Directorul executiv al Forului Economic Mondial, Philipp Rosler, a felicitat autorităţile pentru rezultatele obţinute şi a invitat conducerea Guvernului să participe la Annual Meeting of the New Champions, supranumit și Davos-ul de vară, care se va desfășura în China, în oraşul Dalian, în perioada 27-29 iunie 2017. Discuţiile la acest prestigios for mondial se vor axa pe provocările globale de mediu și pe tehnologie. Premierul Pavel Filip a mulţumit pentru invitaţia de a participa la această prestigioasă reuniune internaţională, menţionând că sectorul IT pentru ţara noastră are o importanţă deosebită şi în acest domeniu s-au întreprins mai multe acţiuni concrete. Astfel, a fost aprobată Legea despre parcurile IT cu aplicarea unui impozit unic din vânzări de 7%, o atenție aparte este acordată educaţiei digitale, fiind creat şi un Centru de Excelenţă în IT. Şeful Executivului a precizat că Moldova este interesată în atragerea investiţiilor în acest sector cu o valoare adăugată înaltă, precum şi în participarea companiilor străine la procesul de privatizare din ţara noastră. Forul Economic Mondial de la Davos este cea mai prestigioasă organizație internațională pentru cooperare publică-privată, care are drept obiectiv îmbunătățirea stării lumii. Fiind fondată în 1971, sub forma unei fundații non-profit, aceasta a reușit să implice cei mai remarcabili lideri politici, oameni de afaceri și lideri de opinie pentru a modela agendele de dezvoltare la nivel global, regional și industrial.