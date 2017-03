De mic visa să activeze în cinematografie, iar acum e vicepreședinte al CCA. Cum a fost calea spre succes a lui Nicolae Damaschin

11:57

Două polițiste de frontieră participă la Conferința regională a „Femeilor în Poliție”. Evenimentul are loc în or. Tbilisi, Georgia, întrunind reprezentante ale diferitor instituții de forță din R. Moldova, Armenia, Albania, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Burma, Pakistan etc., transmite CURENTUL. Reuniunea, aflată la a VI-a ediție, are drept scop promovarea femeii în organele de ocrotire […]