Omul săptămânii: Polina Ceastuhina

07:07

An de an jurnaliștii se întrec în calificative (deseori stupide, umilitoare și odioase) pentru a descrie cât mai patetic femeile. Și anul acesta am auzit astfel de calificative din partea presei, lansate cu ocazia sărbătorii de 8 martie. Cele mai stupide și periculoase îmi par declarațiile (încrezute) că toate femeile sunt un mister, iar atunci când o femeie spune nu, asta înseamnă da.