Doi italieni au murit și alți trei români au fost răniți în urma prăbuşirii unui pod pe o autostradă din Italia

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și Prim-ministrul Pavel Filip au avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametşin, la întâlnire fiind prezenți și ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, precum și un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Tema discuției a constituit-o transmiterea unei note către conducerea politică a Federației Ruse, prin care sunt semnalate o serie de abuzuri comise împotriva oficialilor din Parlament, Guvern, serviciile speciale și partidele Coaliției de Guvernare din Republica Moldova. Anterior, aceste abuzuri au fost semnalate autorităților Federației Ruse prin mai multe demersuri și de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, însă ele au rămas fără răspuns, iar situația a continuat și chiar s-a agravat. În notă este descris modul în care oficialii moldoveni sunt opriți abuziv la intrarea în Federația Rusă, interogați, percheziționați, tratați în mod umilitor de către reprezentanți ai serviciilor speciale rusești. Un asemenea comportament este atât inadecvat, cât și nejustificat. De asemenea, este descris modul abuziv în care una dintre instituțiile de la Moscova a încercat de mai multe ori în ultimele luni să pună sub monitorizare internațională mai mulți politicieni din Republica Moldova, inclusiv deputați, folosindu-se în acest scop de informații false și date trunchiate. Solicitările lor abuzive au fost respinse din aceste motive, dar și din considerente ce țin de o încercare evidentă de hărțuire a oficialilor moldoveni. Au fost situații în care astfel de solicitări s-au transmis de 15 ori doar în cazul unei singure persoane, ceea ce subliniază caracterul de hărțuire politică. De fiecare dată solicitările au fost respinse. După acest eșec, instituțiile respective din Federația Rusă au trecut la o nouă formă de abuz, încercarea de punere sub monitorizare internațională a categoriei de persoane menționate prin intermediul relației bilaterale ale Federației Ruse cu anumite țări, în speranța că acestea nu vor verifica minuțios informația, pentru a descoperi datele false care stau în spatele ei. Ca urmare, autoritățile din Republica Moldova au început o comunicare cu aceste țări, pentru a stopa acest nou abuz. Toate aceste abuzuri, hărțuirea oficialilor moldoveni la intrarea în Federația Rusă și punerea lor sub monitorizare internațională, au luat amploare odată cu avansarea de către anchetatorii moldoveni în investigațiile privind spălarea a 22 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, bani proveniți din Federația Rusă. Mai exact, imediat după ce au fost reținuți oficiali ai băncii amintite, iar judecători și executori au fost puși sub învinuire, unii dintre ei fiind trimiși deja în judecată. Abuzurile s-au intensificat odată cu solicitările transmise de anchetatorii moldoveni în Federația Rusă pentru a obține informații privind proveniența sumei de bani menționată, date esențiale pentru probarea întregului adevăr din acest caz. Menționăm că ancheta a relevat inclusiv legături între o parte din banii respectivi și tentativa de corupere a unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Evidențiem și faptul că doar în ultimele luni, cel puțin 25 de oficiali moldoveni au fost opriți și tratați abuziv la intrarea în Federația Rusă. În nota transmisă este semnalat și abuzul asupra ofițerilor moldoveni din instituțiile care au în gestiune ancheta menționată, aceștia fiind de asemenea subiecți ai comportamentului abuziv la intrarea în Federația Rusă. Doar în cazul unui angajat al MAI au existat nu mai puțin de 35 de intervenții abuzive asupra lui la intrarea sau la părăsirea unui aeroport din Moscova. O altă îngrijorare exprimată este legată de lipsa totală de cooperare a instituțiilor de drept din Federația Rusă cu anchetatorii moldoveni în acest caz, precum și refuzul de a răspunde la comisiile rogatorii transmise de procurorii moldoveni în ancheta privind spălarea celor 22 de miliarde de dolari. Au fost încălcate în acest sens mai multe acorduri bilaterale, dar și acorduri internaționale la care Federația Rusă este parte. Președintele Parlamentului și Primul Ministru i-au comunicat Ambasadorului rus Farit Muhametşin că au primit informări de la instituțiile de drept din Republica Moldova în legătură cu mai multe tipuri de riscuri referitoare la oficialii moldoveni, inclusiv riscuri privind deplasarea în Federația Rusă. Ca urmare, s-a luat decizia transmiterii acestei note oficiale către conducerea Federației Ruse, în care se solicită o intervenție imediată pentru stoparea abuzurilor. De asemenea, ambasadorul rus a fost anunțat că până la soluționarea acestei probleme, oficialilor moldoveni li se va cere să se abțină de la deplasări în Federația Rusă. Atât în nota transmisă la Moscova, cât și în discuția cu Ambasadorul Farit Muhametşin, Președintele Parlamentului și Primul Ministru au menționat că din datele analizate până acum reiese că natura problemei semnalate nu ar fi una politică, aceste abuzuri fiind inițiate la indicația unuia dintre serviciile speciale rusești, ai căror reprezentanți conduc interogarea oficialilor moldoveni când ajung în Federația Rusă. Politicul rus este așadar invitat, cu bună credință, să clarifice situația abuzivă din perspectiva internă. Președintele Parlamentului, Andrian Candu și Primul Ministru Pavel Filip și-au exprimat convingerea că această situație delicată va fi lămurită în cel mai scurt timp, abuzurile oprite, iar cei care au dirijat acele acțiuni vor fi trași la răspundere. Republica Moldova își dorește relații cordiale și constructive cu Federația Rusă, de respect reciproc și bună cooperare, în interesul ambelor state. La rândul său, președintele Igor Dodon a scris pe Facebook că nu cunoaște detalii despre cazurile menționate de cei de la Guvern și Parlament, „dar din ce au comunicat public pot să trag concluzia că decizia lor de a le interzice oficialilor statului să meargă în Federația Rusă este una deplasată. E posibil să fi fost anumite disfuncționalități, așa cum avem și noi la frontieră, dar asta nu justifică o decizie care riscă să blocheze bunele relații pe care am început să le construim cu Federația Rusă. Eu voi continua să merg la Moscova și să promovez interesele țării noastre, să muncesc pentru consolidarea parteneriatului strategic pe care îl avem cu Federația Rusă. Vă informez și despre faptul că o vizită de lucru în acest context va avea loc chiar săptămîna viitorare, în perioada 17-18 martie curent”, a scris Dodon.. 