Ce spune Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, după cea mai mare scurgere de informaţii de la CIA

15:27

Chiar de la începutul primăverii, vremea ne joaca festa şi Baba Dochia începe să-şi scuture cojoacele. Dacă în ultimele zile ne-am bucurat de soare, de mâine va ploua în toată ţara. The post Vremea ne joacă feste: De mâine va ploua în toată ţara appeared first on Independent.