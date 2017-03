Executivul a aprobat Strategia pentru asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi

15:27

Decizia Parlamentului şi Guvernului de a interzice oficialilor statului să meargă în Federația Rusă este una deplasată. Aceasta declară preşedintele Igor Dodon, care precizează că nu cunoaşte detalii despre cazurile menționate „de cei de la Guvern și Parlament". Şeful statului a mai comunicat că acesta nu este un motiv de a încerca să blochezi relaţiile bilaterale importante între cele două ţări.