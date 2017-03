Procurorul general, Eduard Harunjen, și-a desemnat adjuncții

15:47

În timp ce lumea din jurul meu a început să-l huiduie pe primar și pe cei de la guvernare, brusc m-am întrebat dacă mi-am încuiat sau nu ușa de la intrare. Nu eram sigură. Parcă am încuiat-o. Dar nu-mi aminteam când și cum. Încercam să refac filmul și nu puteam. Oare chiar am plecat, fără să încui ușa? Dar asta înseamnă că oricine ar putea intra. Asta înseamnă că cineva ar putea să intre și să mă jefuiască. Să-mi fure și ceea ce mai am prin casă. Adică pensia. Să mă lase fără pensie și atunci oare cum o să mă descurc?