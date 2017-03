Igor Dodon: Decizia de a interzice oficialilor statului să meargă în Federația Rusă este una deplasată

10:07

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a avut loc marţi, 7 martie, la ora 04:51, în judeţul Vrancea. Seismul s-a produs la o adâncime de 134,7 kilometri, potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului. Cutremurul a avut loc în apropierea oraşelor Nehoiu (44km), Covasna (51km), Odobeşti (51km). În ultimii doi ani, în Vrancea au avut loc […]