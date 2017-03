Un diplomat din Republica Moldova, prezent la prânzul de la Casa Albă găzduit de MelanieTrump

20:07

O fetiță de 10 ani din Cahul a fost mușcată de trei câini maidanezi. Copila a fost internată de urgență în spital. În urma atacului, fetiţa a suferit traume grave la piciorul stâng, inclusiv s-a ales cu o paralizie temporară. Totodată, ea a suferit o traumă psihologică, timp de o zi având probleme cu vorbirea, […]