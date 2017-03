Premieră medicală în Republica Moldova: De Ziua Mondială a Rinichiului a fost lansat Ghidul pacientului dializat

13:12

Tabloul „Autoportret ca Charles Darwin” are mai bine de doi metri înălţime şi tot pe-atâta lăţime şi e executat în tehnica uleiului pe pânză. A fost realizat în 2011 şi provine la casa de licitaţie de la Haunch of Venison, din Londra, unde a fost şi expus între septembrie şi octombrie 2011. Casa de licitaţii a mai scos la concurs miercuri seara o lucrare executată de Ghenie, "Memories", dar aceasta n-a întrunit pragul minim estimat pentru vânzare, de 350.000 de lire sterline, echivalentul a cel puţin 400.000 euro. Totodată, Adrian Ghenie şi-a bătut în octombrie anul trecut propriul record cu tabloul „Nickelodeon”, vândut pentru 9 milioane de dolari la casa de licitaţii Christie's. Anterior, în februarie anul trecut, Ghenie vindea la aceeaşi casă de licitaţii din Londra lucrarea „Flori de Floarea Soarelui în 1937” pentru 3,11 milioane de lire sterline, adică aproape patru milioane de euro. Precedentul record al lui Ghenie a fost în 2015, când a vândut tabloul "The fake Rothko" cu 1,42 milioane de lire sterline sau 1,78 milioane de euro, tot la Sotheby's. Adrian Ghenie e un exponent al aclamatei „Şcoli de la Cluj”, puternică pe piaţa artei contemporane în ultimii ani. Născut în 1977 la Baia Mare, a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj în 2001. E unul dintre co-fondatorii galeriei Plan B din Fabrica de Pensule, alături de Mihai Pop. A expus în Veneţia, Praga, San Francisco şi în alte orașe, iar în 2015 a reprezentat România la Bienala de la Veneţia. Are lucrări, între altele, la Museum of Contemporary Art în Los Angeles sau San Francisco Museum of Modern Arts. E artistul român cu cele mai scumpe lucrări pe piaţa internaţională.