Calea Ferată gajează locomotivele care vor fi cumpărate din banii BERD

Popularitatea shopping-ului online crește de la an la an. Cu siguranță, fiecare dintre noi am cumpărat ceva online sau, cel puțin, intenționăm să o facem. Între timp, cumpărăturile online iau aploare și fraudele cu cardurile sunt tot mai multe. Folosirea unui card online este însoțită de anumite riscuri, însă respectarea câtorva reguli, pot să vă […]