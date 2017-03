În Republica Moldova a fost constituit un nou partid politic: Voința poporului

18:07

Federația Sindicală a Feroviarilor din Republica Moldova anunță desfășurarea unui miting de protest, la care se va solicita achitarea restanțelor la plata salariilor în cadrul întreprinderii. Suma datoriilor salariale depășește 130 milioane de lei, anunţă www.sindicate.md. Acțiunea se va desfășura sâmbătă, 11 martie, între orele 10.00-13.00. Coloana de protestatari va porni de la Gara Feroviară […]