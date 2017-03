”Mai degrabă renunț la fotografie, decât să mai fotografiez la nunți”, fotojurnalistul anului 2016

10:17

Energia termică ar putea costa cu 6% mai mult Societatea pe Acțiuni Termoelectrica solicită majorarea cu 6 la sută a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor. O solicitare de ajustare a tarifelor la costuri a fost depusă de întreprindere pe 7 martie la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, informează MOLDPRES. Termoelectrica își argumentează cererea de majorare a tarifului de la 1068 pînă la 1132 lei pentru o gigacalorie prin indicatorii tehnici incluși în planul de producere pentru acest an, prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019, indicii prețurilor cu amănuntul, cursul de schimb al dolarului și majorarea tarifelor la energia electrică solicitată de GAS Natural Fenosa. Din documentul publicat de ANRE rezultă că cel mai mare impact asupra creşterii tarifelor îl are serviciul de livrare, costul căruia s-a majorat cu circa 30 la sută, de la 201 lei la 260 lei pentru o gigacalorie. Solicitarea celui mai mare furnizor de energie termică din Republica Moldova vine la numai jumătate de an după ce Consiliul de Administrație al ANRE a stabilit la mijlocul lunii septembrie 2016 un nou tarif, cu 8,3 la sută mai mare decît cel în vigoare din anul 2011. ANRE a anunţat pentru 9 martie 2017 audieri publice privind ajustarea tarifelor energiei electrice. Cererile au parvenit din partea distribuitorilor RED Nord, RED Nord-Vest, RED-Union Fenosa, dar şi a furnizorilor Gaz Natural Fenosa Furnizare Energiei şi Furnizarea Energiei Electrice Nord. Sursă: eurotv.md