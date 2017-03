În Republica Moldova a apărut un nou partid, care va reprezenta „voinţa poporului”

09:17

Pompierii au luptat cu flăcările care au cuprins vegetația uscată. În ultimele 24 de ore, salvatorii din țară au fost chemați de 34 de ori pentru ca să stingă focul. Ei au intervenit în raioanele Ialoveni, Telenești, Călărași, Anenii Noi dar și municipiul Chișinău.