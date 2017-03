Un hacker moldovean, reținut de poliția germană. Fura bani de pe conturile nemților

13:47

Nu știu dacă știți, dar în Chișinău un bar se cheamă Viitor. Nici eu nu am știut de asta până azi, când am coborât de pe bicicletă și am mers să beau o cafea. Cine în locul meu nu ar fi făcut la fel, dacă ar fi dat de acest bar, ascuns între blocuri, pe care nu-l vedeai din stradă? Am deschis ușa și imediat am vrut să ies înapoi, dar deja era prea târziu.