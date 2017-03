ANRE a micşorat preţul la benzină şi motorină!

09:07

Range Rover vrea să umple spaţiul gol lăsat între modelele Evoque şi Range Rover Sport. Astfel că va introduce în gama producătorului britanic de automobile, un nou model, primile imagini cu care, au apărut deja pe internet. Pozele spion aparţin diariomotor, iar aceştia le-au făcut publice cu puţin timp înaintea premierei mondiale a noului model, The post Un nou model de Range Rover a fost spionat înainte de premiera mondială! Iată ce nume i-au dat britanicii appeared first on Autoexpert.