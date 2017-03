Un bărbat din nordul ţării, prins în timp ce intenţiona să vândă un dispozitiv utilizat la autovehiculele blindate

16:27

Maestrul Eugen Doga a devenit Membru de Onoare al Academiei Europene de Științe și Arte (Academia Scientiarum Et Artium Europaea), la secțiunea Arte. Ceremonia de înmânare a însemnelor de membru de onoare al prestigioasei instituţii a avut loc la 4 martie, la sediul Academiei Europene de Științe și Arte din Salzburg, Austria. Maestrul a fost distins cu […]