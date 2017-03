Dublu atentat sinucigaș în Irak: Cel puțin 30 de oameni au fost uciși

19:07

„Dacă deranjez, că am văzut că deranjez, de astăzi o să-i trimit domnului Dragnea – ştiţi că eu nu vreau să mă dea nimeni afară din partid – îi trimit demisia mea în alb şi când îl supăr foarte tare o introduce şi a scăpat de mine. Dar să tac din gură n-o să tac, nu pot la vârsta asta să mai tac din gură pe lucruri pe care le-am văzut, e care le ştiu şi pe care le văd cu îngrijorare”, a declarat Victor Ponta, citat de Digi24. Întrebat de ce nu îşi dă demisia direct, răspunsul lui Victor Ponta a fost unul ironic: „pentru că îmi place să îmi puneţi această întrebare”. Victor Ponta a adăugat că nu este în relaţii bune cu liderul PSD Liviu Dragnea. Fostul premier a spus că în timp ce Liviu Dragnea este politician şi nu poate să spună anumite lucruri, el nu are această obligaţie. „Nu, hai să fim serioşi. Domnul Dragnea este politician trebuie să zică da. Eu nu mai sunt om politic.