Administrația prezidențială din România contestă declarația politică adoptată miercuri de Parlamentul de la București

09:37

Vicecomandantul statelor majore ale armatelor americane, generalul Paul Selva a declarat la o audiere in Congres că Rusia a desfăşurat rachete terestre cu raza medie de acţiune încalcînd „spiritul şi intenţia” tratatului nuclear din 1987 şi „ameninţînd astfel Alianţa Nord Atlantică”. Generalul Selva este a doua persoana din ierarhia militară americana. El a spus şi ca Washingtonul a exprimat deja Moscovei îngrijorarea sa fata de desfasurarea rachetelor SSC-8 , dar nu a spus ce opţiuni există dacă discutiile cu Moscova pe acest subiect nu vor aduce rezultate. Purtatorul de cuvînt al Departamentului de stat, Mark Tonner a declarat, după afirmaţiile generalului, că Rusia încalca prevederile acordului din 1987, dar nu a comentat mai multe. Informaţii despre desfaşurarea acestor rachete de catre Rusia au apărut luna trecuta in cotidianul New York Times. Potrivit ziarului ar fi vorba de doua batalioane, amplasate in sudul Rusiei la Kapustin Yar, la un poligon de testare, după care, potrivit New York Times, ar fi fost deplasate „-la o baza din ţara”. Departamentul de stat american a acuzat Rusia pentru prima data că testeaza rachete cu raza medie de actiune in iulie 2014. Fostul presedinte Barak Obama şi-a exprimat atunci îngrijorarile într-o scrisoare trimisă preşedintelui Vladimir Putin. Rusia a negat în repetate rînduri că ar încalca în vreun fel tratatul din 1987.