(STUDIU) Cetățenii sârbi sunt de acord cu aderarea la UE, dar împotriva NATO

15:07

Atacul de la cel mai mare spital militar din Afganistan, spitalul Sardar Daud Khan din Kabul, s-a încheiat după șase ore de schimburi de focuri, au anunțat miercuri mai multe surse din serviciile de securitate, citate de AFP.