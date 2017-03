Uninominalul – cartonașe colorate

14:57

Atunci când auzim cuvântul „politician” ne gândim imediat la un bărbat de vârstă mijlocie îmbrăcat în costum şi uităm că această funcţie poate fi îndeplinită cu mare seriozitate şi de reprezentantele sexului frumos. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii am hotărât să vă prezentăm câteva femei-politician, care ne demonstrează că frumuseţea, inteligenţa şi tăria de caracter se pot combina armonios într-o persoană. The post Cele mai frumoase şi mai influente zece femei din politica internaţională appeared first on Independent.