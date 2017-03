Când „NU înseamnă NU!”

20:27

Generalul american Paul Selva, care detine poziţia a doua in ierarhia militară a Statelor Unite, a declarat la o audiere in Congresul american că Rusia a desfaşurat rachete terestre care încalcă „spiritul si intenţiile” tratatului din perioada Razboiului Rece al controlului armamentului nuclear. Generalul Selva a spus ca Rusia a desfaşurat rachete noi SSC-8 şi ca ele „reprezintă un risc pentru majoritatea obiectivelor americane din Europa”. In opinia generalului, Moscova a desfaşurat acest nou tip de racheta in mod deliberat pentru a ameninţa Alianţa Nord Atlantică şi obiectivele aflate in tarile NATO”. Si fostul presedinte American Barack Obama a vorbit despre faptul ca Rusia incalcă tratatul din 1987 referitor la rachetele nucleare cu raza medie, dar marturia de astazi a generalul Sela este prima confirmare oficiala a faptului ca Rusia a desfasurat acest tip de rachete. Moscova a negat pina acum ca ar incalca Acordul din 1987.