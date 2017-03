Papa de la Roma, pe coperta revistei Rolling Stone, ediția de Italia

15:42

Insa de felul in care ele sunt gestionate, depinde nu doar rezolvarea conflictului respectiv, ci poate chiar viitorul intregii relatii. In urmatoarele randuri, iti voi propune cinci pasi simpli prin care tu sa rezolvi, intr-un mod relativ simplu, orice conflict sau cearta cu partenerul tau. Nu te lasa prada impulsurilor Daca partenerul tau a gresit si a ridicat tonul in timpul unei discutii, nu proceda si tu la fel. Aminteste-ti mereu ca aici nu trebuie sa actionezi pe principiul „care pe care”, pentru ca este vorba de omul pe care il iubesti si intre voi nu se desfasoara o competitie, nici macar la nivel de argumente, scrie elle.ro. Vorbiti pe rand Daca va intrerupeti unul pe celalalt dupa fiecare replica, e ca si cum ati pune gaz pe foc, in mod constant. Cel mai bine este sa va ascultati, pe rand, sa reduceti gesticularile energice, si sa va axati pe ceea ce aveti de transmis unul altuia. Nu uita: tinta e rezolvarea conflictului, nimic altceva! Accepta ca si celalalt poate avea dreptate Unele idei ti se pot parea de-a dreptul inacceptabile, fara ca tu sa stii sigur de ce. Sunt mii de motive, dar cel mai des se intampla ca tu sa asociezi situatia din prezent cu ceva din trecutul tau, care poate nu are nicio legatura cu ce se intampla acum, sau cu contextul actual. Asculta si judeca la rece! Daca situatia a degenerat, ia o pauza si aminteste-ti de clipele frumoase din trecut Cu siguranta ai niste amintiri, acolo in memorie, care iti incalzesc sufletul de fiecare data cand revin in mintea ta. Asa ca, in loc sa te superi si sa te simti ranita, gandeste-te la lucrurile pe care el le-a facut si pentru care voi sunteti acum impreuna. Vorbiti despre certuri si in afara lor Auzi peste tot asta, dar o sa-ti repet si eu: comunicarea este cheia bunei intelegeri, Este bine ca si atunci cand sunteti ok sau chiar fericiti sa vorbiti despre clipele neplacute, si mai ales, sa spuneti fara ocolisuri ce v-a deranjat si cum v-a facut sa va simtiti.