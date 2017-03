Prima plantație de afine, victima hoților de puieți — (FOTO)

Prima plantație de afine, victima hoților de puieți — (FOTO) Iurie Tarai, șeful întreprinderii „Lolly Berry”, primul și până când unicul producător de afine din Moldova, a anunțat pe pagina personală de Facebook că cineva i-a furat circa 30 de puieți din plantația sădită la hotarele dintre Nisporeni și Strășeni. Tarai a precizat că un puiet de afine în Republica Moldova costă 5 euro. În Polonia, unde a cumpărat agricultorul plantele, un astfel de puiet costă 3 euro. Proprietarul a spus că puieții acestuia deja au trei ani și că anul trecut a cules prima roadă. Întrebat de reporterul Agrobiznes dacă a anunțat poliția în urma acestui incident, Iurie Tarai a spus că nu are niciun rost să te adresezi cu astfel de plângeri la poliție și și-a amintit de un caz. „Anul trecut mi-au furat vreo zece rânduri de sistem de irigare. Am chemat poliția și… știți voi cum”, a spus Tarai. Acesta a precizat că paznicul l-a anunțat că a văzut cu două zile în urmă o mașină cu numere de Briceni. „Cred că băieții fură și pe urmă vând fermierilor la expoziția Moldexpo”, a presupus Iurie Tarai. Proprietarul întreprinderii „Lolly Berry” crede că dacă câinele paznicilor nu ar fi reacționat la timp, atunci hoții nu s-ar fi limitat la 30 de puieți, dar poate la câteva sute. Întreprinderea „Lolly Berry” a beneficiat de finanțări din SUA datorită Proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED). Afinele de la Lolly Berry pot fi găsite în rețelele „Nr.1”, „Metro”, etc. Sursă: agrobiznes.md Record Prima plantație de afine, victima hoților de puieți — (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

