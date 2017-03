Jens Stoltenberg: Apărarea noastră va fi mai bună dacă includem femei

09:37

În Republica Moldova, martie continuă să fie considerată luna mamelor. De aceea, în ajunul primăverii, ne-am propus să descoperim cum o femeie își însușește unul dintre rolurile vieții sale, acela de a deveni mamă. Nu am stat mult pe gânduri și am mers la o maternitate din Capitală, unde am fost martori oculari la apariția și transformarea unor vieți.