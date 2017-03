Andrian Candu a avut o întrevedere cu președintele Bundestagului german, Norbert Lammert. Despre ce au discutat oficialii

19:07

În opinia socialiştilor, la momentul actual, alegerile pe circumscripţii uninominale vor conduce la trecerea Parlamentului sub controlul total al regimului de la guvernare. Plus la aceasta, sistemul de revocare al deputaţilor, pe lîngă avantaje, are și lacune – oricare deputat, care a devenit indezirabil pentru regimul de la guvenrare, poate fi lipsit de mandat. PSRM sprijină poziţia Preşedintelui RM, Igor Dodon, privind inadmisibilitatea trecerii la sistemul uninominal. Totodată, socialiştii cred că actualul sistem necesită mai multe reforme şi schimbări profunde, în primul rînd în ceea ce ţine de asigurarea accesului la exercitarea dreptului constituţional de participare la alegeri pentru cetăţenii ţării noastre, care locuiesc în Transnistria şi peste hotare.