ONU: Denigrarea mexicanilor și a musulmanilor reînvie xenofobia în SUA

08:07

Un bărbat de 41 de ani a fost găsit spânzurat în curtea casei de către mama lui. Femeia a avut un șoc și mai mare când și-a descoperit și nepoții de șase și nou ani morți într-o cameră a locuinței. The post Crimă îngrozitoare în raionul Dubăsari. Un individ și-a omorât cei doi copii apoi s-a spânzurat appeared first on Independent.