„Sărăcul” socialist iubitor de lux. UNDE și-a petrecut vacanța Dodon, înainte de a fi huiduit de moldovenii care își rup spatele cu munca în Italia

Berbecul nu se va lasa pana nu te va face sa iti recunosti greseala. Chiar daca esti convins ca nu ai facut nimic rau, atat va insista pana ce vei ajunge sa crezi ca esti cea mai nociva persoana pe care ar fi putut sa o intalneasca. Nu iti va da pace pana nu-ti vei cere iertare, aratandu-i si parere de rau. Taur Se lauda ca nu e razbunator, insa te va jigni in public atunci cand nu te astepti. Doar in astfel de momente, cand se simte calcat pe coada, isi va arata si cealalta fata, mai putin placuta. E suficient de inteligent incat sa te umileasca fix atunci cand credeai ca ati ingropat securea razboiului. Gemeni E un razbunator fara margini. El te va face de ras public. Va posta pe retelele de socializare lucruri din intimitatea voastra, lucruri pe care doar voi le stiti, astfel incat sa te umileasca crunt. Prietenii care l-au tradat pot sa se astepte si la razbunari... amoroase. Adica, pur si simplu sa le fure partenerul/a. Rac Ai zice ca Racul nu e supara niciodata. Ei bine, sa nu il calci totusi pe coada, caci asa sensibil cum e, ti-o intoarce insutit. E de-a dreptul malefic atunci cand se razbuna. Pentru ca razbunarea lui presupune adesea durere fizica sau manipulare mentala. Te va hartui si iti va distruge linistea caminului. Leu Leul e un razboinic prin definitie. Iar cand vine vorba despre razbunare, asteapta-te la orice. De la umilinte publice, la durere psihica si chiar fizica. Pentru ca nimic nu-i mai sta in cale unui Leu ranit in orgoliul sau. Nu va avea liniste pana cand nu te va face sa intelegi ce partida importanta ai ratat. Fecioara Ce nici cu gandul nu gandesti va raspandi Fecioara despre tine. Va arunca vorbe grele in stanga si-n dreapta, cele mai multe dintre ele neadevarate. E in stare sa iti scrie cu vopsea pe pereti, cu spray pe masina fel si fel de lucruri odioase, asa incat sa stie toata lumea ca i-ai gresit. Balanta Balanta e o persoana calma, blanda si trebuie sa stii ca e cel mai putin razbunatoare. De regula, ia asupra sa intreaga vina, intregul esec al unei relatii. Acest lucru o demoralizeaza, dar prefera sa traiasca suferinta astfel, decat sa puna pe seama altcuiva raul care i s-a intamplat. Scorpion Poate fi foarte veninos atunci cand se simte atacat pe la spate. Scorpionul nu-ti gaseste nicio scuza, asa ca nu vei putea spera la iertare din partea lui. Mai mult, isi pune mintea la contributie pentru a descoperi vrute si nevrute despre tine cu care sa te ameninte cu prima ocazie cand te intalneste. Sagetator Sagetatorul n-are timp de razbunari. Prefera sa isi indrepte atentia catre lucruri pozitive. Te trece la registrul de Esecuri si merge mai departe, fara sa se mai uite inapoi. Cand pierde un asa-zis prieten se considera eliberat. Va face asa intr-un fel incat sa vaca ca de fapt nici nu ii pasa. Capricorn Capricornul nu isi consuma energia cu razbunari, pentru ca le considera inutile. Mai degraba isi aduna fortele pentru a se ridica si a merge mai departe. E prea inteligent ca sa se preteze la maruntisuri de genul razbunarilor. Sa nu te miri daca te va trata cu cea mai mare indiferenta. Varsator Varsatorul nu prea se pricepe la razbunari. El va incerca probabil sa puna in aplicare vreo idee trasnita pe care a vazut-o prin filme, dar fara prea mare succes. Pentru ca nu are habar cum sa se razbune. De cele mai multe ori va trece cu vederea si va merge in continuare pe drumul lui. Pesti Nativul acestei zodii isi va planifica atent razbunarea si nu se va lasa pana nu te va teroriza psihic. Imaginatia ii functioneaza de minune, asa ca asteapta-te nu doar sa iti plateasca cu aceeasi moneda, ci chiar mai rau. Dupa ce se va simti usurat, te va ierta, dar doar pentru a-ti arata ca este superior, scrie ele.ro.