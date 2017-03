Felicitări cu ziua de 8 martie din partea inspectorilor de patrulare // VIDEO

09:42

Peste 100 de persoane au murit de foame în ultimele 48 de ore, într-o regiune din Somalia, afectată de secetă, potrivit premierului somalez, citat de The Independent. ONU estimează că cinci milioane de persoane din Somalia au nevoie urgentă de ajutor. Aproximativ 360.000 de copii subnutriţi au nevoie urgentă de tratament, 71.000 dintre aceştia afându-se într-o stare gravă. Mii de persoane au ajuns în ultimele zile în capitala Mohadishu pentru a căuta ajutoare alimentare, 7.000 de oameni strămutaţi pe plan intern cazându-se într-un centru pentru a avea acces la hrană. Starea de dezastru a fost declarată de către statul somalez marți. Au existat anterior avertizări de foamete în Yemen, Somalia şi nord-estul Nigeriei.