Femeile activează în toate subdiviziunile armatei — (FOTO)

Servicii sociale pentru familii defavorizate din Criuleni, create de Kaufland Un centru maternal pentru găzduirea cuplurilor mamă-copil aflate în situații de risc social, și o creșă socială pentru copii de la patru luni la trei ani din familii social vulnerabile. Serviciile ar urma să fie create anul viitor, în Criuleni, în urma unui parteneriat între Kaufland Moldova și CCF/HHC Moldova, cu suportul Autorităților Publice Locale din Criuleni. Centrul maternal ar urma să formeze şi să întărească legăturile familiale. Este destinat cuplurilor mamă–copil, inclusiv sunt vizate gravidele aflate în ultimul trimestru de sarcină, care se află în situații dificile și riscă separarea copilului de familie. Este vorba de mame singure, minore, din familii marginalizate, sărace, neacceptate de familie/parteneri, victime ale abuzului, fără un loc de trai etc. Aici ar urma să găsească susținere psihologică, socială și loc de trai gratuit pe un termen scurt și mediu (3-12 luni). Mamele minore vor sta în centrul maternal până la împlinirea majoratului, dacă există necesitatea. Creșa ar urma să asigure copiilor servicii de îngrijire şi educare, oferind posibilitate părinților să muncească. Cele două servicii vor fi preluate și finanțate integral de autoritățile locale din Criuleni. Liliana Rotaru, Președintele CCF/HHC Moldova: ”Datorită acestui parteneriat trilateral, din primul an, zeci de familii vor rămâne împreună”. Potrivit Raportului Național elaborat pentru ONU, în anul 2014, peste 168.000 de copii din R. Moldova au fost afectați de migrație. În același an, au fost înregistrate 290 de abandonuri de copii la maternitate. Sursă: RTR Moldova Record Servicii sociale pentru familii defavorizate din Criuleni, create de Kaufland apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.