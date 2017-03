China: Doua din trei femei cumpara asigurari pentru propria protectie

17:27

In seara zilei de joi, 2 martie a.c., au fost acordate, pentru al saselea an consecutiv, distinctii pentru companiile din brokeraj si specialistii din piata de intermediere care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Ceremonia Premiilor Brokerilor de Asigurare, desfasurata si in acest an sub semnul Tarii Soarelui Rasare, a reunit, in acorduri de muzica traditionala japoneza si ecouri ale demonstratiilor artistice nipone, profesionisti din piata de profil la Hotelul Sheraton din Bucuresti.