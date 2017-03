(STUDIU) 31% din mamele cu job din România reușesc să aibă și succes în carieră și armonie în familie

07:07

O companie biofarmaceutică franceză a dezvoltat primul plasture transdermic eficace împotriva alergiei la alune și arahide, conform celor mai recente rezultate ale unui studiu clinic prezentat în weekend în Statele Unite. Acesta s-a dovedit a fi o soluție promițătoare și împotriva altor alergeni alimentari.