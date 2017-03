Vizită misterioasă la Tiraspol a emisarului rus Karasin

16:47

Dan Dungaciu, directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, a avertizat că Republica Moldova și Ucraina au rămas în afara graniței de est a alianței euro-atlantice și că România trebuie să își asume în prezent statutul acestei granițe a Uniunii Europene și a NATO. „Vom fi estul Vestului pentru o generaţie, [&hellip The post Dungaciu: Republica Moldova rămâne în afara graniţei de est a alianţei euro-atlantice appeared first on InfoPrut.